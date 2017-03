Toomas Lepa järglane lubab Tallinna TV linnahalli kolida ja vaatajate arvu kolmekordistada

Telekanali endine juht Toomas Lepp vabastati ametist pärast seda, kui ta oli 48 tunniks kinni peetud ja talle esitati kuriteokahtlustus.

«Enamust nendest ülesannetest, mida täitis Toomas Lepp, täidan nüüdsest mina. Mul on väga põhjalik nägemus, kuidas seda telekanalit muuta. Esimene eesmärk, mis on mulle nõukogu poolt antud, on see et kindlasti tuleks telekanali vaatajanumbrid kasvatada kolm korda suuremaks. TTV vaadatavus, mis on praegu 1,3 protsenti, millega kanal on Eestis seitsmendal kohal, peab aastaks 2020 kasvama kolme protsendini,» rääkis Raudjärv linnavalitsuse pressikonverentsil.

«ETV, Kanal2 ja TV 3 on vaadatavuse poolest pikalt ees. See kolm protsenti tõstaks TTV eestikeelsetest kanalitest neljandale kohale. Mu tööleping kehtib jaanuarini 2020 ja ma loodan, et selle aja jooksul me kindlasti sinna jõuame,» lisas ta.

Raudjärv rääkis, et tema visiooni kohaselt võiks TTV kümnekonna aasta pärast välja näha selline, et 50 protsenti kanali eelarveraha tuleks linnaeelarvest ja teine 50 protsenti reklaamituludest.

«Ma arvan, et see on täiesti teostatav, kui teha mõned sammud. Esiteks kolida TTV Solarisse ruumidest linnahalli. See on üks suuri eesmärke, sest suured ruumid sobiksid telekanalile palju paremini. Teiseks ma tahan muuta selle telekanali kindlasti poliitiliselt tasakaalustatumaks. Kui saated on poliitiliselt tasakaalus ja kui reklaami eelarve suureneb, siis ma arvan, et suudame ka vaatajanumbreid tõsta,» rääkis Raudjärv.

Tulevikuplaanides on tema sõnul ka turistidele mõeldud saadete tegemine, sest seda näeb ette telekanali põhikiri. Selle, kas turistidele mõeldud programm peaks olema vene- või inglisekeelne, tuleb tema sõnul nõukoguga arutada.