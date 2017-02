Sugulaste rumalus tekitas lapsele hiigelvõla

«Ma saan kahe kuu pärast 18. Ja mul on juba praegu 15 000 euro suurune võlg. Kui ma lähen tööle, siis läheb kogu palk võla katteks. Põhimõtteliselt pean ma maksma selle eest, milles ma süüdi ei ole,» rääkis Artur Žukov.

Kuidas on see võimalik? Kokkuvõtlikult nii, et kui 2010. aastal sattus Arturi ema Jelena rahalistesse raskustesse ja nende korter pandi oksjonile. Seejärel pandi oksjonile laenu tagatiseks olnud vanaisa ja vanaema korter. See müüdi 2012. aasta veebruaris 24 500 euro eest, vahendas Rus.Postimees.ee ETV+ saadet Insait.

Korteri uueks omanikuks sai firma Eesti Investorite Grupp OÜ. Firma omanik Meelis Neelov võttis varsti korteri endiste omanikega ühendust ning pakkus neile võimalust korter 40 000 euro eest välja osta.

Arturi ema õde Veronika Žukova tahtis sugulasi aidata. Ta pakkus Neelovile, et maksab korteri eest 30 000 eurot, kuid too ei nõustunud. Arturil, tema emal, vanaemal ja vanaisal polnud kuhugi minna ja nad elasid korteris edasi. 2013. aastal läks Jelena Soome tööle. Artur jäi koos vanaemaga elama teisele omanikule kuuluvasse korterisse.

2015. aastal andis Neelov asja kohtusse. Ta nõudis elanike väljatõstmist ning kompensatsiooni saamata jäänud üüritulu eest selle aja jooksul, kui omanik ei saanud korterit kasutada. Kohtusse läks Arturi vanaema, ilma advokaadita ning ilma vähimgi võidulootuseta. Nii jäigi Artur juba teist korda kodust ilma.

Ta pidi koos elama Veronika ja tolle mehe ning kuueaastase lapsega. Lisaks veel vanaema ja kaks koera. Tuli vastu võtta raske otsus ja Artur pidi oma koerast loobuma. Kuid teda ootas veel üks halb üllatus.

Kohtuotsuse kohaselt oli ka Artur solidaarsete võlgnike nimekirjas. Põhimõtteliselt selle eest, et elas koos sugulastega, kes kasutasid ebaseaduslikult võõrast pinda. Otsus tähendab seda, et Artur on võlgu niikaua, kui kogu summa on makstud.

«Jah, täiskasvanud on süüdi. Nad tegid vigu. Aga tuleb välja, et meie seadused ei kaitse kuidagi lapse õigusi,» võttis Veronika Žukova asja kokku.

Kas kohtunik märkas seda, et võlgnike nimekirjas on alaealine? Tallinna ringkonnakohtu vastusest selgub, et märkas. Tema seaduslikke huvisid pidi esindama tema seaduslik esindaja – ema. Aga ema isegi ei rääkinud pojale kohtuistungist, ei tahtnud teda kurvastada.

«Kohtus ma ei käinud, keegi mulle midagi ei rääkinud, mind kuskile ei kutsutud. Ma ei teadnud midagi,» rääkis Artur.

Kostjate nimekirja koostab hageja. Artur sattus nimekirja korteri uue omaniku, Meelis Neelovi soovil. Telefonivestluses kinnitas Neelov et tal on poisist kahju, kuid nõustus ametlikku kommentaari andma vaid oma advokaadi vahendusel.

Veronika Žukova on pöördunud kõikvõimalikesse instantsidesse, kuid saanud igalt poolt standardvastuse: poisist on kahju, aga pole meie võimuses kohtu otsust muuta. Võimalik, et Artur oleks pääsenud juriidilisest õudusunenäost, kui esimese astme kohus oleks tema olukorrale rohkem tähelepanu pööranud ja tegelenud tema eestkoste küsimusega.

Lõpuks leiti Arturile lastekaitse liidu kaudu advokaat – Ene Ahas, kes nõustus teda kaitsma sümboolse tasu eest.

«Midagi sellist ma pole varem näinud. See on nii absurdne, et pole arusaadav, kuidas see sai juhtuda. Asi pole seadustes ega vajaduses neid muuta, vaid selles, kuidas seadusi rakendatakse. Siin on igasugune terve mõistus kadunud,» ütles advokaat.

Ta lubas asjaga lõpuni minna ja kui riigikohtust õigust ei saa, siis pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse.

Vahepeal prooviti veel üht võimalust. Neelovilt paluti, et ta laseks Arturi võlgnike nimekirjast eemaldada. Ta ütles, et nõustub sellega vaid siis, kui talle ka vastu tullakse ja keegi maksab võlasummast ära mingi osa, näiteks 3000 eurot.