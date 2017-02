«See pole palve, vaid käsk!» Vene keelt ei tohtinud rääkida ka sama firma teises kaupluses

Eile avaldas portaal Rus.Postimees.ee loo sellest, kuidas kaupluse Ülemiste Reserved juhataja keelas vene emakeelega töötajatel omavahel vene keeles suhtlemise, asi lõppes ühe töötaja vallandamisega.

Täna pöördus portaali poole neiu, kes rääkis, et samas firmas LPP Estonia OÜ, kuid ühes teises kaupluses juhtus temaga täpselt samasugune lugu. Anonüümseks jääda soovinud naisterahva sõnul leidis intsident aset neli aastat tagasi Rocca al Mare keskuses asuvas kaupluses House.

«House’is peaaegu ei olnudki venekeelseid töötajaid, minuga koos töötas vaid üks venekeelne inimene, kuid tema oskas eesti keelt nagu emakeelt. Kui me omavahel vene keeles rääkisime, tuli meie juurde juhataja (juhataja nimi on portaali toimetusele teada, ta ei ole seotud eilse looga) ja teatas, et müügisaalis ei tohi vene keeles rääkida. Ta rõhutas konkreetselt: «See ei ole palve, see on minu käsk!». Ma ei öelnud midagi, aga ilmselt oli mu näost näha, et mul on ebameeldiv,» meenutas naine.

«Ta esitas veidra argumendi: kui me räägime vene keelse, siis jääb mulje, nagu siin oleks Maxima kauplus. Ta vist arvas, et Maxima on midagi õudset ja kui inimesed räägivad vene keeles, siis näeb see välja nagu Maxima,» lisas ta. Nelja aasta eest ei hakanud ta lärmi tõstma ning lugu meenus talle alles nüüd, kui ta luges artiklit Ülemiste Reservedi kohta.

LPP Estonia juhatuse liige Tarmo Põiklik ütles eile Rus.Postimees.ee’le, et neil ei ole keelekasutuse kohta mingit kindlat poliitikat. Tema sõnul pole firma 14 tegutsemisaasta jooksul varem ühtegi selleteemalist kaebust laekunud.