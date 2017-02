Nõmmel on sõlmitud umbes pooled prügiveo lepingud

«Kokku on Nõmmel umbes 7500 klienti, nii et veidi üle poole on tehtud. Eks neid tuleb ka pärast homset iga päev juurde,» ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Martin Gasman.

Kuna Nõmme linnaosas käivitub alates 1. märtsist korraldatud jäätmevedu, siis lõpetab senine vedaja teenindamise. Palju on küsitud seda, et miks linn kehtivaid jäätmeveolepinguid üle ei võta. Tallinna linn ei saa eraisiku ja erafirma vahel sõlmitud lepinguid automaatselt üle võtta ning seetõttu tuleb kõik lepingud uuesti sõlmida.

«Me loodame, et võimalikult paljud inimesed sõlmivad uue jäätmeveo lepingu märtsikuu jooksul ära. Viimane indikaator, mis inimestele lepingu sõlmimise vajadust meelde tuletab, on üle ajav ja tühjendamata jäänud prügikonteiner,» lausus Gasman.

«Küllap siis tuleb meelde, et vist oli 1. Märts see päev, kui oleks pidanud olema uus leping sõlmitud. Need majaomanikud, kes pole vastavat teavitust kätte saanud, helistavad siis tõenäoliselt eelmisele teenusepakkujale ehk RagnSellsile ja sealt neile siis öeldakse, et tuleb uue vedajaga leping sõlmida,» lisas ta.

Lasnamäel, kus elab tunduvalt rohkem inimesi kui Nõmmel, käivitus korraldatud jäätmevedu 1. veebruaril ning seal läks see tunduvalt lihtsamalt kui Nõmmel. «Lasnamäel elab ühes majas võib-olla 500 inimest, aga lepingu me sõlmime neid kõiki esindava korteriühistu juhatuse liikmega. Nemad on reeglina asjadega kursis, tunnevad seadusi ja teavad, milleks seda vaja on. Eramute omanike jaoks on jäätmevedu paraku sageli teisejärguline küsimus,» nentis Gasman.

«Meil on vedajaga esialgu selline kokkulepe, et kui jäätmeauto sõidab mõnele sellisele tänavale, kus on mõni leping juba sõlmitud, ja seal on keegi vanast harjumusest konteineri tänava äärde toonud, siis tühjendatakse ka see ära, kuigi omanikul veel lepingut ei ole. See kulu jääb meie kanda, aga see puudutab ainult neid tänavaid, kuhu prügiauto nagunii peab sõitma. Prügiautod ei hakka päris suvaliselt mööda Nõmmet ringi sõitma ja juhuslikke konteinereid otsima. Aga kui teele jääb täis konteiner, siis sellest ei sõideta niisama mööda, vaid tühjendatakse see ära,» lubas Gasman.