Uuenduskuuri läbinud Lennusadam avatakse taas külastajatele

Eesti Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul oli eesmärk muuta püsiekspositsiooni veelgi atraktiivsemaks ja külastajasõbralikumaks ning kuu aja jooksul on jõutud nii mõndagi teha. «Oleme toonud fookusteemasid rohkem esile, teinud allveelaeva Lembit paremini nähtavaks ning vahetanud välja mõned eksponaadid. Ka meie põrand on endale värske lakikihi peale saanud,» rääkis Dresen.

Kuna tänavu möödub 100 aastat vesilennukite angaari valmimisest, siis oli see osa ekspositsioonist erilise tähelepanu all. «Angaari ajalugu tutvustav ala sai täiesti uue ilme. Näha saab 3-D animatsiooni angaari ehitamisest ning erinevaid videolugusid hoone ajaloost ja taastamisest. Märtsikuu jooksul jõuab külastajateni ka põnev ajarännak virtuaalses reaalsuses, kus läbi nelja ajalooperioodi näeb, millised erinevad funktsioonid on angaaris läbi kümnendite olnud,» loetles Dresen.

Allveelaevanduse teemaplokk on saanud juurde kolm uut käed-külge eksponaati. «Lisaks sellele, et Lembit on paremini eksponeeritud, saab allveelaevanduse alal omal käel proovida, kuidas allveelaev sukeldub, kuidas muutub rõhk vee all ja mis on periskoop,» lausus Dresen.

Väljapanekusse lisandunud eksponaatidest tõi Dresen välja süsta, millega polaaruurijad Timo Palo ja Audun Tholfsen läbisid 2012. aastal teekonna põhjapooluselt Teravmägede saarestikku. See 1620 kilomeetrit pikk rännak on kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse.

«Loomulikult on taas avatud ka allveearheoloogia näitus meie akvaariumis. Uudistamist on seega omajagu ja soovitangi kõikidel ise tulla ja oma silmaga kaeda,» kutsus Meremuuseumi direktor inimesi taas Lennusadamasse.

Ta lisas, et juba 24. märtsil avatakse Lennusadamas uus merepääste-teemaline näitus «Mayday. Mayday. Mayday.». Lennusadam on avatud alates 28. veebruarist tavapärase graafiku alusel: teisipäevast pühapäevani kella 10-18.