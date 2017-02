Politsei sai täna kell 11.45 teate, et Narva maanteel on juht auto üle kontrolli kaotanud ja teelt välja sõitnud. Kohapeal selgus, et BMW roolis olnud mees oli teelt välja paremale kaldunud ja vastu kortermaja ust põrutanud.

Roolis olnud 28-aastase mehe kontrollimisel selgus, et ta oli alkoholi tarvitanud. Politsei on asjaolude väljaselgitamiseks alustanud väärteomenetlust.