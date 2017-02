Tallinna vanim puukirik saab juubeliks korda

«Aastal 2000 alustasime Tallinnas programmi nimega Kirikurenessanss, mille käigus linn toetas märkimisväärselt kirikute restaureerimist. 2010. aasta paiku jäi see kahjuks seisma. Nüüd on mul väga hea meel, et sel aastal anti linnaeelarvest kirikute restaureerimiseks taas toetusi,» ütles linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Dubovik.

«Kaasani Jumalaema Sünni kirik tähistas eelmisel aastal 295. juubelit ning on Tallinna vanim puidust sakraalehitis, seepärast peab linnavalitsus tähtsaks toetada restaureerimistöid,» märkis rahastamisotsuse allkirjastanud abilinnapea Mihhail Kõlvart. Linnaeelarvest toetatakse ka teiste kirikute restaureerimist. Kaarli kiriku oreli remondi jaoks eraldati linnaeelarvest 50 000 eurot, Püha Vaimu kiriku vitraažide jaoks kuus tuhat. Kõige rohkem, 195 000 eurot sai Nõmme Rahu kirik.

«Oma tegevuskulude eest me teeme sel aastal töid Toomkirikus kuningakabeli restaureerimisel. Samuti teeme seal altari esialgsed konserveerimistööd,» lausus Dubovik. Toomkirikus on tema sõnul ka see probleem, et väga palju hauaplaate on põrandal. «Möödunud aastal lasime ühe, mis oli täiesti avariiolukorras, sealt välja võtta. Panime selle kokku ja eksponeerime seda Ferseni kabelis. Ma kardan, et veel paar hauaplaati tuleb ette võtta, enne kui nad sellise staadiumini jõuavad. Pärast seda, kui Toomkiriku torn avati turistidele, tekkis olukord, et torni minejad peavad kõndima üle sissepääsu juures asuvate hauaplaatide. See ei mõju nendele loomulikult hästi,» lisas muinsuskaitsja.

Tööd jätkuvad ka Oleviste kirikus, mis on Duboviku sõnul kõige hullemas olukorras. «Seal on üleval lausa ohtlik olukord. Paar aastat tagasi kukkus karniisist üks kivi ja läbistas kiriku katuse. Õnneks jäi see võlvide peale pidama. Nüüd tellisime droonivideo ja fotod, et seda olukorda lähemalt hinnata. Lõunakabel on täiesti must, nagu oleks põlenud. Kõige hullemas olukorras on aknad. Tänu droonipiltidele avastasime, et ka pikihoone aknad on peaaegu avariilised,» rääkis Dubovik. Häda on ka kirikute elektri- ja küttesüsteemidega, mis on valdavalt pärit nõukogude ajast. Küttesüsteemi vahetus neelab ka osa Nõmme Rahu kirikule eraldatud 195 000 eurost. Peale selle veel akende restaureerimine, võlvide pealse soojustamine ja muud tööd.

Alanud aastasse on planeeritud veel Ahtri tänaval asuva Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kiriku krohvi konserveerimistööd. «See kiri sai täiesti korda, aga näete, mis juhtus pärast seda, kui Ahtri tänav rekonstrueeriti. Sadamavahet sõitvad rasked veokid mööduvad otse kiriku kõrvalt ja nende tekitatud vibratsioon mõjub väga halvasti. Sama probleem on ka Kaasani kirikus. Tihe liiklus tekitab sellist vibratsiooni, et maalingute tükid kukuvad laest alla,» kurtis Dubovik Kaasani kiriku pragunevat lage vaadates.

Kaasani kiriku puhul rahastab suuremat osa töödest ikka kirik ise, linn toetab 50 000 euroga, mis on pisut vähem kui üks kolmandik. Lisaks katusetöödele on siin sel aastal alustatud interjööri uuringutega. Kui need on tehtud, siis on meil umbkaudne ettekujutus, kui palju raha võib kuluda maalingute restaureerimiseks. Juba praegu võib öelda, et ühe aastaga me seda ei tee, see on ikka mitme aasta projekt,» lausus Dubovik.