Galerii ja video: Tallinna lähistel sai avariis viga neli inimest

Politsei sai kell 12.10 teate, et Peetri alevikus on kokku põrganud Toyota Land Cruiser ja BMW. Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Postimehele, et esialgsetel andmetel liikus BMW suunaga linnast välja, kui teine auto talle küljelt sisse sõitis.

Avariipaigast viidi tervisekontrolliks haiglasse BMWs viibinud neli noormeest. Toyotas olnud kolmeliikmeline perekond vigastada ei saanud.