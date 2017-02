Ameerika õhujõud vallutavad Mustamäe kultuurikeskuse

Jaanuaris alustas kultuurikeskus Kaja uut sarja «Maailm Mustamäel», mille esimeseks maaks oli Ameerika. Mustamäe juubeliaasta sarjas näidatakse nende rahvaste kultuuri, kes elavad Mustamäel. Järelvõnkeid ameeriklastest saab kuulda veel veebruari lõpuski, kui pühapäeva, 26. veebruari õhtul kell 17.30 esineb mustamäelastele USA puhkpillikvintett.

Winds Aloft on 1944. aastal asutatud USA õhujõudude Euroopa kontsertorkestri ansambel, mis on esinenud kohalikele elanikele, riigipeadele, diplomaatidele ja sõjaväelastele üle Euroopa. Kvintetti kuuluvad flööt, oboe, klarnet, fagott ja metsasarv. Sellise koosseisuga on Winds Aloft edukalt esinenud erineva vanuse ja muusikaeelistustega publikule nii suurtes saalides kui ka väikestel vastuvõttudel.

Esmaklassiliste oskustega muusikud esitavad klassikahitte, tuntud meloodiaid muusikalidest ja džässi. Kes ei tunneks 1960ndatel maailma vallutanud Rodgers-Hammersteini muusikale «Oklahoma» ja «Helisev muusika». Nii ameerika muusikalid kui ka džäss on üdini ameerikalikud žanrid.

«Me võime küll püüda neid võimalikult stiilselt esitada, aga ehtsate ameeriklaste esitus on klass omaette. Külakostiks on neil ära õpitud ka «Kaera-Jaan». Nii et kutsume kõiki kaasa elama. Pole just igapäevane, et taoline energia-laeng koju kätte tuuakse,» ütles kultuurikeskuse Kaja juht Heili Vaus-Tamm.