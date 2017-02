Ratas soovib Pealinna ja Stolitsa domeeni linnale üle anda

«Üldpõhimõte on minu meelest see, et need [Pealinna ja Stolitsa domeenid] ei peaks kuuluma ühelegi erakonnale. Need peaksid kuuluma Tallinna linnale,» ütles Ratas.

Ratas kinnitas, et ta on pöördunud nii Tallinna linnapea kohuseid täitva abilinnapea Taavi Aasa kui ka Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi poole sooviga, et nad algataksid Pealinna, Stolitsa või mõne muu kolmanda kaubamärgi, mis on selgelt seotud pealinna, mitte mõne erakonnaga, üleandmise Tallinna linnale.

Pealinna ja Stolitsa domeenide kuulumise küsimuse tõstatasid Tallinna sotsiaaldemokraadid, kelle hinnangul on Keskerakond need kaaperdanud.

Tallinna linna peamisteks infokanaliteks olevate ajalehtede ja veebiportaalide Pealinn ning Stolitsa kaubamärk ja domeeniaadress on registreeritud Keskerakonna nimele.

Tallinna linnapea kohuseid täitva abilinnapea Taavi Aasa hinnangul peaks linna ametlike infokanalite Pealinna ja Stolitsa domeen kuuluma linnale. «Ma ei mäleta, mis aastast see niimoodi on. Kindlasti oleks parem kui domeenid kuuluksid Tallinna linnale. Paraku see nii on,» ütles Aas.

Aasa sõnul ei näe ta mingit probleemi, kui domeenid kuuluksid ikkagi Tallinna linnale. «Tuleb Keskerakonnaga läbi rääkida ilmselt,» sõnas ta.

Keskerakond registreeris nii Raepressi, Pealinna kui ka Stolitsa kaubamärgi enda nimele 2004. või 2005. aastal, mil tollane linnapea Tõnis Palts käskis nende kasutamise lõpetada. Ajalehtede Pealinn ja Stolitsa väljaandmine ajutiselt peatatigi. Palts on hiljem Postimehele öelnud, et vastuseis linnameedia kärbetele tuli Reformierakonna, mitte Keskerakonna ridadest. «Keskerakond tahtis koalitsiooni ja nemad olid selle nimel kõigega nõus,» meenutas Palts mõni aasta tagasi.