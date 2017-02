Tallinn kaalub kunstnik Neeme Lalli endise elukoha edasist kasutamist

Kesklinna vanem Taavi Pukk ütles, et Lallist tühjaks jäänud Laia tänava pind on nüüdseks koristatud ja korda tehtud. «Võimalik, et üks linnamuuseumi osakond tahab eluruumi kasutada ja äriruum tuleks siis välja üürida. Aga laual on ka võimalus, et mõlemad pinnad tuleb enampakkumisel maha müüa,» rääkis Pukk.

Ta lisas, et ruumide saatuse otsustab kesklinna valitsus koos linnavaraametiga lähinädalatel. «Kui pind välja üürida ja üürnik on korrektne, saame üüritulu. Kellele ei meeldiks üüritulu saada. Aga kui läheb müüki, siis mis seal ikka. Omavalitsuste ülesanne pole iga hinna eest üürile anda. Vanalinna äripindadega on üldse keeruline, tihti on mitu konkurssi, enne kui üürnik leitakse,» lausus Pukk.

Selle aasta 5. jaanuaril sai Tallinn lahti aadressil Lai 11 / Suur-Kloostri 3 elutsenud poliitaktivistist kunstnikust Neeme Lallist.

Harju maakohtus tegi mullu 17. augustil tagaseljaotsuse, mille kohaselt pidi Lall vabastama hoone esimese korruse äriruumi ja tasuma 10 324 euro suuruse üürivõla. Lisaks peab Lall tasuma 5412 euro suuruse kahjuhüvitise ja 900 euro suuruse menetluskulu.

Lall on osalenud aktiivselt Tallinnas võimul oleva Keskerakonna, samuti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja teiste ühenduste korraldatud meeleavaldustel. Möödunud aastal korraldas Lall kolmapäeviti Tallinnas Hirvepargis Keskerakonna tollase esimehe ja linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaare toetuseks peetavat koosolekut «Andke meie linnapea tagasi!», kuid see ettevõtmine soikus juba kevadel.