Politseil jooksiku tabada aidanud Meelis: pätil olid kõvad jooksujalad

Tallinnas leidis mõni päev tagasi aset juhtum, kus autojuht võttis peale politseiniku, kes oli parajasti agressiivset purjutajat taga ajamas. Veel eile soovis politsei salapärast 30. eluaastates abistajat üles leida.

Nagu selgus, on selleks salapäraseks abistajaks 34-aastane Meelis, kes nõustus juhtunut kirjeldama.

Kõik sai alguse Tallinnas Tartu maanteel Maxima kaupluse ees, kus politseinikud ja kiirabiautod olid parkinud end sündmuskohale nii lähedale kui võimalik.

«Kui ma lõpuks Maxima juurde jõudsin, nägin, et pätt avaldas väga tugevat vastupanu ja oli üliagressiivne. See bandiit, polnud ilmselgelt sellega nõus, et ta sealt ära viiakse. Ma ei tea, kui kõvasti, aga nägin kaugelt, et ta virutas ka ühele politseinikule. Kähmlus oli päris agressiivne, kuid kuidagi vabanes ta politsei haardest ja pani jooksu. Vaevalt, et ta mingi Eesti meister oli, kuid jooksujalad olid tal ikka päris kiired,» meenutas mees seda õhtut.

Meelise sõnul lippas putku saanud mees tema auto nina eest läbi. «Ma hetkeks mõtlesin, et kas teda kuidagi füüsiliselt takistada annaks, aga ma tegin kiired kalkulatsioonid, et kui kaks väljaõppe saanud politseinikku ei saanud temaga esimesel korral hakkama, et pole vist mõtet ette kujutada, et mina olen nüüd see mees, kes ta kinni peab. Et las ta siis jookseb.» kirjeldas ta.

Kuna politseiauto oli pargitud pisut teisel otstarbel, asusid korrakaitsjad teda jälitama jalgsi, et mitte kaotada silmsidet ning tuvastada tema liikumissuunda. «Tee peal õpetas ta politseinikele kõiki venekeelseid sõnu, mis väga viisakaid muidugi ei olnud,» meenutas mees.

«Ma mõtlesin, et mis siis ikka, keerasin juba autol otsa ringi ja mõtlesin, et sõidan talle lihtsalt järele ja hoian tal silma peal, et kui ta kuskile hoovi peaks putkama, siis saan kohe politseisse helistada. Siis ma märkasin, et politseinikud ajavad teda taga, aga kuna edumaa oli päris suur, siis oleks pidanud ikka väga kiiresti ja kaua jooksma, et ta selliselt distantsilt üldse kätte saada.

Siis tekkis Meelisel hea mõte, et kui üks politseinik liigub jala, ei saa ta väikestesse tänavatesse põgeneda, ja kui ta ühe korrakaitsja peale võtab on kaks asja kaetud. «See tundus strateegiliselt hea mõte, aga ega seal väga palju aega kaaluda ei olnud. Kuna üks politseinik sörkis ja rääkis raadioga, et mis tänaval ta on ja mis toimub, siis tegin akna lahti, et hüpake peale ja sõidame järgi,» selgitas ta tagajamist.

Tema ees sõitis ka teine hõbedane auto, mida mees kohe ei märganud. Meelise sõnul oli tegelikult hoopis tema see, kes jooksikul esimesena tee tõkestas.

Mehe arvates hindas ta olukorda adekvaatselt. «Ainuke asi, mis ta oleks võinud teha, oleks olnud jalgadega üle auto joosta või midagi sellist. Aga ma arvan muidu, et kui eriväljaõpet pole, pole mõtet väga sekkuda. Sellega võiks tegeleda ikka need, kes oskavad,» rääkis ta.