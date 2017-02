Selgus Peatänava arhitektuurikonkursi teise etapi võitja

Võidutööde autorid avalikustati kolmapäeva õhtul Eesti Arhitektuurimuuseumi Soolalaos. Võidutöö juures köitis žüriid idee Kanuti aia pargi rekonstrueerimisest, mis parandaks tunduvalt jalakäiguühendusi. Samuti oli antud võistlustöö puhul hästi läbi mõeldud Hobujaama tänava jalakäijasõbralikumaks kujundamine ning hubasuse ja funktsionaalsuse lisamine linnapilti.

Ideekonkursi teise etapi «Meri peatänava äärde» eesmärk oli laiendada kaasaegset inimkeskset linnaruumi tulevase peatänavaga külgnevatesse kvartalitesse ning ühendada mereäär südalinna linnaruumi. Ideekonkurss puudutas Peatänavaga vahetult külgnevaid kvartaleid ja sadama-ala.

«Võistlustööd olid suhteliselt võrdse tasemega ning kõigis neis oli palju huvitavaid ideid,» kirjeldas konkursi Eesti Arhitektuurikeskuse juhata Raul Järg. «Loodetavasti jätkab ka Tallinn järjepidevat tööd Peatänava ja mere ühendamisega,» sõnas Järg.

Peatänava ideekonkursi teise etapi võidutöö AUL. / Villem Tomiste

Ideekonkursile «Meri peatänava äärde» ilmus neli võidutööd, mis kõik pääsesid hindamisele. Esimese koha selgitas välja hääletus ning auhinnaks on 15 000 eurot. Teisele kohale platseerus võidutöö nimega Vamos A La Playa, mille autoriteks olid Lidia Zarudnaja, Kaarel Künnap ja Paco-Ernest Ulman ning kolmas ja neljas koht läks jagamisele Delta, mille autoriteks olid Kadi Paluoja, Helen Rebane, Kaie Kuldkepp ja Tanel Teder ning Merevahi nime kandvate tööde vahel, kelle vahel jaotatakse võrdselt 6000 euro suurune preemia. Viimase autoriteks olid Ingrid Aasoja-Zverev ning Aleksandr Zverev.

Peatänava projekti eesmärk on luua veel sel kümnendil Tallinna südalinna kaasaegne, 21. sajandisse sobilik inimkeskne linnaruum. Peatänava ideekonkurssi korraldab Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ koos Tallinna linnaga. Projekti toetavad AS Tallinna Sadam, AS Viru Keskus, Porto Franco OÜ, NG Investeeringud OÜ, Capital Mill OÜ jt.