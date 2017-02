Lasnamäe nõlval väidetavalt nõukogude ajal viimasena valminud lasteaia punased telliskiviseinad murenevad tasapisi. Tõenäoliselt on see lähim lasteaed Tallinna lauluväljakule ja võimalik, et osalt just seepärast on vene emakeelega Liikuri lasteaias sündinud laulu- ja tantsupeo traditsioon.