Klandorf lahkab uues kriminullis salaviinaäri ja Estonia hukku

Kolmanda osa pealkiri on «Jaht tuumakohvritele» ning selles pakutakse muuhulgas välja parvlaeva Estonia hukkumise järjekordne versioon. Autor rõhutas esitlusel, et tegu on siiski ilukirjandusega, millest lõplikku tõde otsida ei maksa.

«Raamatus on kaks süžeed. Üks on salaviinakaubandus, mis lokkas Eestis 1990. aastatel, teine on Estonia huku üks versioone. Aga see on läbi uurimata versioon, see on täielik kõlakas. Ainus, mis selles versioonis kindlasti tõele vastab, on see, et 1990. aastatel pöördusid minu poole GRU ehk luure peavalitsuse ohvitserid ja rääkisid, et Nõukogude Liidus on kaduma läinud umbes sada tuumakohvrit ja on võimalik, et vähemalt osa neist püütakse Eesti kaudu välismaale toimetada, aga konkreetne süžee ja tegelased on välja mõeldud,» rääkis Klandorf.

Raamatu kirjastaja Inga Raitar leidis, et kolmanda raamatu puhul võib öelda, et Klandorfist on saanud kirjanik. «Kalle esimene raamat oli lihtsalt kirjanduslik katsetus, teine oli otsing sellel maastikul ja kolmandaga jõuab ta kirjanikustaatusesse kohale,» ütles Raitar.

«Olles ise olnud 1990. aastatel uuriv ajakirjanik ja selliste teemadega tegelenud, tänu millele ma Kallega tuttavaks saingi, oleme me kokku puutunud samade teemadega. Aga alles tänu sellele raamatule sain ma aru, et need teemad, millega temasugused mehed tollal veel kokku puutusid, olid ikka märksa karmimad kui need, mida me ajakirjanikena suutsime märgata ja üles korjata,» lisas ta.

Raitar rõhutas, et kuna Klandorf ei kirjuta kriminulle tulu saamise eesmärgil, siis on tema raamatud väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Enam kui paarisaja-leheküljeline «Palgasõdur. Jaht tuumakohvritele» maksab raamatupoodides alla kümne euro. Ja kuigi raamatute kaantel on kirjas vastavalt esimene, teine või kolmas osa, siis on neid kõiki võimalik lugeda iseseisvate teostena ka siis, kui eelmine osa lugemata.

«Palgasõduri» esimene osa ilmus 2013. ja teine osa 2015. aastal. Valitud katkendeid Klandorfi uuest raamatust saab Postimehe veebis lugeda juba sel nädalal.