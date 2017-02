Kalev Spa suletakse suvel laiendustöödeks

Kokku investeerib ettevõte sügiseni kestvatesse renoveerimistöödesse viis miljonit eurot. Kalev Spa turundusdirektori Meeli Eelmaa sõnul saab kogu veekeskus alates riietusruumidest kuni basseinideni sel suvel uue näo. «Klientide ettepanekutest lähtuvalt lisandub täieliku uuenduskuuri käigus atraktsioone, lõõgastusalasid, saunu ja mullivanne nii veekeskuse sees kui ka väliterrassidel,» rääkis Eelmaa. «Pikaajaliste ujumistraditsioonide kandjana säilitame täies mahus ja senise sügavusega olümpiamõõtmetes 50-meetrise basseini, mis on asendamatu Eesti ujujate treenimisel ja võistluste korraldamisel. Kuna eesseisvad uuendustööd on suurimad, mis 2006. aastal avatud Kalev Spas ette võetakse, kaasneb sellega paraku ka veekeskuse ajutine sulgemine alates juunist kuni kapitaalremondi lõpuni sel sügisel.»

Kapitaalremondi käigus uuenevad täielikult riietus- ja dušširuumid koos riietuskappidega ning kogu basseiniruum. Veekeskusesse lisandub veemängude ala lastele, uus väikelastebassein, laste sünnipäevade tuba, täiendav aurusaun ja madala temperatuuriga saun ning üks uus liutoru. Senisele kolmele liutorule lisatakse uusi efekte ning praegune 25-meetrine bassein ehitatakse ümber lõõgastusbasseiniks koos ringvoolu ja massaažiseadmetega.

Eraldi alale rajatakse vaikne sauna- ja lõõgastuskeskus, mis on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad puhata vaiksemas keskkonnas. Veekeskuse fuajee peale ehitatakse lahtine suveterrass ja päevitusala, senisele väliterassile lisatakse aga klaaskatus, kaks uut välivanni ning kadakasaun.

Hotelli ehitatakse juurde kaheksa vanalinnavaatega tuba ning 12 pargivaatega tuba, mis laiendab hotelli mahtu viiendiku võrra. Parki rajatava restorani juurdeehitusega suureneb söögikoha pind ligikaudu poole võrra. Spordiklubi jõusaal ja rühmatreeningute saal saavad senisest avaramad ruumid juurdeehitataval vahekorrusel, kuhu tuleb viie meetri kõrgune kaarlagi ning vaade vanalinnale. Kokku lisandub Kalev Spasse juurdeehituse ja uue vahekorruse rajamisega 1400 ruutmeetrit pinda.

Laiendus- ja uuendusprojekti autori, arhitektibüroo Allianss Arhitektid arhitekti Inga Raukase hinnangul on Kalev Spa veekeskus Tallinnas sümbolväärtusega hoone. «Seepärast jälgitakse hoone uuendamisel seniseid ruumilisi aspekte ning säilitatakse vaated linnale ja loodusesse, tagatakse läbipaistvus ja kergus ning lähtutakse linnalikust keskkonnast ja looduslikest materjalidest,» lausus Raukas. «Ruumide siselahendus lähtub ennekõike välisilmest ning vormib hoone koos terrasside ja ümbritseva keskkonnaga ühtseks rahustavaks ning värskendavaks kogemuseks. Hoone on kavandatud helge ja looduslähedane suurtes ruumides ning materjalirikkam ja värvilisem väiksemates ruumides, et eristada sportimise ja lõõgastumise alasid.»

Tallinna vanalinnas asuv Kalev Spa on Eesti üks suurimaid veekeskusi, mida külastatakse aastas ligikaudu 400 000 korda. Kalev Spas on üks Eesti kahest kaheksa ujumisrajaga 50-meetrisest basseinist, mis on tänaseni Eesti ujujate peamine treeningukoht ning tipptasemel ujumisvõistluste toimumispaik. Lisaks on Kalev Spa veekeskuses lõõgastusala basseinide, mullivannide, liutorude ja saunadega, hotell, restoran, kohvikud, ilu- ja tervisekeskus ning spordiklubi. Kalev Spa avati 2006. aastal alguses, veekeskuse eelkäijaks on 1960. aastatel ehitatud Kalevi ujula, mille projekteeris toonane tipparhitekt Uno Tölpus.