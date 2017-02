Lugeja küsib: kas Vabaduse väljak kannatab 60-tonnised tankid välja?

Vastab Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann:

«Mingit ohtu ei ole. Me oleme koos kaitseväega ammu kõik vastavad rehkendused ära teinud. Samuti leppisime kokku, kui suur vahe kahe tanki vahel peaks olema. Leppisime kokku ka selle, et kui pärast paraadi toimub sõjatehnika eksponeerimine, siis kõige raskemaid masinaid ei eksponeerita platsi peal, vaid need pannakse linnavalitsuse ette. Sellise koha peale, kus maa all midagi ei ole.»