Yana Toom Tallinnas ilmselt ei kandideeri

«Vaadake. Ma olen Euroopa Parlamendi liige. Mul ei tilgu pea kohal. Ma ei pea minema ja kaklema selle nimel, et saada Tallinna linnaosa vanemaks,» ütles Toom teisipäeval BNSile.

Toom kommenteeris Keskerakonna Tallinna nõukogu esmaspäevast otsust nimetada kohalikeks valimisteks Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti.

Toom viitas ka, et tal ei ole mõtet minna konkureerima Kõlvartiga samasse ringkonda. «Kui me Mihhailiga lähme ühte piirkonda kandideerima, siis see on ju puhas raiskamine. Me oleme seda korra juba teinud Põhja-Tallinna linnaosas ja meie häälte vahe oli 28 häält,» ütles Toom.

Vastates küsimusele oma võimaliku osaluse kohta kohalikel valimistel Narvas, viitas Toom, et pole saanud teemat arutada Keskerakonna juhi, peaminister Jüri Ratasega.

«Ma ei ole öelnud, et ma kindlasti ei läheks. Ma ütlesin, et narvakad väga ootavad minu toetust ja tegelikult ma vaatan, kuidas läheb. Aga praegu minu probleem on selles, et minu suhtluse erakonnaga on kuidagi, selline ... punktiirne, ma ütleks,» rääkis Euroopa Parlamendi saadik Toom.

«Siis kui austatud erakonna esimees leiab aega võtta ühendust ja arutada asju, siis ma võib-olla midagi otsustan, aga seni pole seda juhtunud,» lisas Toom.

Peaminister Ratas ütles ETV+ aastalõpuintervjuus, et Toom võib järgmise aasta sügisel toimuvatel kohalikel valimistel kandideerida Narvas, kuid selle otsustab partei. Toom soovib kandideerida Narvas, kuid pole välistatud europarlamendi saadikute kohalikest valimistest kõrvalejäämine, märis Ratas 31. detsembril.

Toom on seni kandideerinud kohalikel valimistel Tallinnas. 2009. aastal kogus ta 972 häält, 2013. aastal 5327. Narvas on Keskerakonna esinumbriks olnud Mihhail Stalnuhhin ja Keskerakond on Narvas võimul.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril.