Kesklinna valitsus otsib noorte ideid vanalinna päevadeks

Laste- ja noortekultuuri aastal on vanalinna päevade üks eesmärke tõsta fookusesse noored ja nende soovid, tõdes Kesklinna vanem Taavi Pukk. Seetõttu pakub ka Kesklinna valitsus vanalinna päevade korraldajana noortele võimalust sisustada programmis terve päev juhtmõtte all «Kui kõik maailma võim võiks olla laste käes».

«Päeva mõte on kujundada vanalinn selliseks, nagu noored seda näevad või näha soovivad,» kutsus Pukk koolidele ja noorteühendustele saadetud pöördumises osalema noorte aktiivgruppe oma ideedega 1. juunil toimuva linnaruumi päeva programmis.

Korraldajad pakuvad välja hulk konkreetseid kohti vanalinnas, mida noored võiksid oma ideede kohaselt programmi kaasata ja ka vastavalt disainida, kuid sobivaid kohti võib ka omal äranägemisel lisada. «Meie jaoks on oluline, et noored saaksid võimaluse oma väljapakutud ideid teostada just seal, kus see neile kõige rohkem meeldiks,» märkis Pukk.

Lisaks vanalinna eri paigus toimuvatele tegevustele on linnaruumi päeval kavas ka avatud foorum «Disainime vanalinna nooreks!», kus püütakse selgusele jõuda, kuidas muuta vanalinn noortele atraktiivsemaks. Foorumil saavad noortegrupid esitleda oma sellekohaseid ideid ja päeva jooksul korraldatud tegevusi.

«Kõige põnevam ja ühtlasi teostatavam idee saab preemiaks tuhat eurot reisiraha, mida võib kasutada enda valitud ekskursiooniks,» lubas linnaosavanem.

Noorte ideed programmi sisustamiseks on oodatud veebruari lõpuni. Tallinna vanalinna päevad toimuvad 31. maist 4. juunini moto all «Noor vanalinn».