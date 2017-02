Lasnamäe esinumber sügisestel valimistel on Savisaare asemel Kõlvart

Aasa ja Kõlvarti nimetamiseks tegi ettepaneku Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning Tallinna nõukogu toetas mõlemat kandidaati, teatas erakonna pressiesindaja.

«Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on kogenud linnajuhid, kes on andnud suure panuse Eesti pealinna arendamiseks,» sõnas Ratas. «Tegemist on võimekate juhtidega ning mis veelgi olulisem – tugevate meeskonnamängijatega, kelle peale võib loota ka raskematel aegadel. Aas ja Kõlvart on koos teiste Tallinna abilinnapeadega seisnud aastaid kõigi linnaelanike heaolu eest ning välja teeninud valijate kõrge usalduse.»

«Oluliseks kaalukeeleks seniste linnajuhtide toetamisel on kindlasti linna rahulolu uuring, mis tõi välja, et 95 protsenti pealinna elanikest on elukeskkonnaga rahul. See trend on igal aastal olnud kasvav, mis näitab, et oleme õigel teel. Samamoodi kinnitas Kantar Emori uuringus välja toodud Keskerakonna 46-protsendiline toetus Tallinnas, et tänased linnajuhid on igati väärikad esinumbrid,» lisas Ratas.

Ratas selgitas, et kahe rahvaarvult suurima linnaosa esinumbri nimetamine on esimene samm linnapeakandidaadini jõudmiseks. Keskerakond kinnitab Tallinna nõukogus järjest kõigi valimisringkondade esinumbrid, et valijad saaksid varakult ülevaate kandidaatidest ja nende senisest tööst. Samaaegselt saavad kandidaadid nii juba alustada oma eesmärkide tutvustamist.

Tallinnas opositsioonilise, kuid riigis Keskerakonnaga koos koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juht ja erakonna aseesimees Rainer Vakra kirjutas sotsiaalmeedias, et kui riigis on Keskerakond näidanud juhtimises värskust, siis pealinnas on vastupidi.

«Kõlvarti ja Aasa nimetamine kahe suurima linnaosa esinumbriteks näitab, et Edgari Savisaare vana meeskond jätkab ja mingeid muutusi ei ole kavas. Samad näod ja samad teod,» kirjutas Vakra ja lisas, et vanale koerale enam uusi trikke ei õpeta.

Eelmistel, 2013. aasta kohalikel valimistel juhtis Keskerakonna valimisnimekirja Mustamäel erakonna praegune esimees ja peaminister Jüri Ratas, kes kogus toona 8017 häält, Lasnamäel aga partei eelmine juht, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar. Savisaare kogutud 39 979 häält moodustas rohkem kui kolmandiku kõigist häältest, mis Keskerakond Tallinnas sai.

Taavi Aas kandideeris Keskerakonna nimekirja kolmandana Pirital ning Mihhail Kõlvart samal positsioonil Põhja-Tallinnas, pälvides vastavalt 227 ja 5307 valija toetuse.