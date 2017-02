Politsei kommentaar: kas põdra tapmine Laagna teel paljude inimeste silme all oli õige tegu?

Eelmisel neljapäeval sõitis auto Tallinnas Laagna teel otsa põdrale. Sõiduki juht sai kergelt vigastada, aga haavatud loom lasti sealsamas kümnete inimeste silme all maha. See šokeeris paljusid inimesi, kes nägid tapmist pealt või said sellest teada meedia vahendusel.

Portaal Rus.postimees.ee palus politseil juhtunut kommenteerida.

PPA pressiesindaja Viktoria Korpani sõnul on sellise suure loomaga seotud liiklusõnnetused linnatingimustes küllaltki haruldased. «Väikesed loomad saavad liiklusõnnetustes reeglina surma. Suured loomad sattuvad liiklusõnnetustesse peamiselt väljaspool linna piire maanteel, kus kiirused on suuremad. Ka äsjane õnnetus juhtus Laagna teel, kus on lubatud sõidukiirus 70 km/h. Sellise kiiruse juures saavad loomad nii kõvasti viga, et nad ei jää elama,» selgitas ta.

Mõnikord jookseb viga saanud loom ära, aga kui ta jääb teele, siis tuleb ta kas uinutada või tappa. Seda teeb kas veterinaar või jahimees. «Politsei võib looma surmata ainult juhul, kui see võib olla ohtlik ja näiteks inimest rünnata. Kõnealusel juhul surmas looma õnnetuspaigal jahimees,» lausus Korpan.

«Selleks, et leida selliste olukordade jaoks parim lahendus edaspidiseks, arutavad politsei esindajad seda jahimeeste seltsi ja kohaliku omavalitsusega,» ütles Korpan.