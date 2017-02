Aas: Keskerakonna ainuvõim on tulnud Tallinnale kasuks

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul teevad täna Postimehes avaldatud reitingute tulemus rõõmu ja annab peatseteks valimisteks selge sihi, sest ligi pool tallinlastest annaks valimistel oma hääle Keskerakonnale, teatas Raepress.

Aas lisas, et Keskerakonna toetus on pealinnas jätkuvalt tugev, sest Tallinn on pidevas arengus, julgetakse otsustada ning tulevikku investeerida. «Tallinn on silma paistnud uuenduslike ideedega, näiteks tasuta ühistranspordiga, millest soovib eeskuju võtta ka uus valitsus. Neid kastist välja vaatavaid ideid on veelgi ja just seetõttu meid valija ka hindab,» leidis tegevlinnapea.

Ta viitas ka tallinlaste rahulolu uuringule, mis näitas, et rahul ollakse nii linna juhtimisega kui ka elukvaliteedi ja pakutavate teenustega. Uuringu järgi on Tallinnas elukeskkonnaga rahul 95 protsenti ning linnaosaga 93 protsenti Tallinna inimestest. Iga neljas elanik ei tunne oma linnaosas aga millestki puudus.

Aasa sõnul on Keskerakonna eesmärk jätkata Tallinna linnas juhtimisega ka pärast 15. oktoobrit.