Tallinna kesklinnas asuvale ärihoonele tehti pommiähvardus

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul sai päästeamet kell 16.49 teate, et hoonele on tehtud pommiähvardus. Isik, kellele pommiähvardus tehti, helistas päästekeskusesse ja andis sellest teada, täpsustas pressiesindaja.

Sündmuskohale saabusid nii politsei kui demineerijad.

Kell 17.35 teatasid demineerijad, et hoones pommi ei ole, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja. Isik, kes ähvarduse tegi, on kindlaks tehtud. Politseile teadaolevalt on ta ka varem sarnaseid kõnesid teinud.