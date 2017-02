Video: jahimehed küttisid Paljassaares üheksa metssiga

Aasta tagasi küttisid jahimehed 18 metssiga, 2015. aasta sügisel 22. Täna jäi jahimeeste püssi ette hoopis vähem, üheksa metssiga.

Metssigade arvukust on poolsaarel vaja piirata, sest loomad rüüstavad sealsete inimeste koduhoove. Pealegi on Paljassaarel hoiuala, kus pesitsevad paljud linnud. Sead aga lõhuvad nende pesasid.

«Me teadsime, et siin on umbes 10-11 siga. Üheksa saime täna kätte ja kaks jäi maha,» rääkis jahi eestvedaja, Rein Sõitja Harju jahindusklubist. Ülejäänud kaks siga loodetakse kätte saada siis, kui lumi maha tuleb, sest siis on jahti lihtsam pidada.