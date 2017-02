Maxima kaupluse agressiivne kassiir lõi kliendi pea vastu kassalinti

Postimehe käsutuses on turvakaamera salvestis intsidendist, milles on näha, kuidas meeskassiiril tekkis sõnelus järjekorras seisnud noormehega.

Videosalvestiselt on näha, kuidas nii klient kui kassiir räägivad omavahel midagi ja žestikuleerivad emotsionaalselt. Siis teeb kassiir kutsuva käeliigutuse, et klient talle lähemale astuks. Kui noormees kassale lähenes, rebis kassiir teda riietest ja tõmbas teda nii, et noormehe pea põrkas suure hooga vastu kassalinti.

Kassiirile jäi pihku noormehe müts, mille ta eemaldunud kliendile järele viskas.

Videost on näha ka seda, et kassiiri juures on kargud, mis viitab sellele, et tegemist on füüsilise puudega töötajaga. Ametlikult kinnitamata andmetel vallandas Maxima kassiiri veidi aega pärast intsidenti.

Video laeti üles ka sotsiaalmeediasse, kuid postitaja keeldus Postimehele vahejuhtumit kommenteerimast ning ta eemaldas pärast päringut video oma sotsiaalmeedia kontolt.

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets ütles Postimehele, et kauplustekett ei kommenteeri konflikti, kuna rüseluse osapooled palusid anonüümsust.

Maxima operatsioonide juht Marco Põder ütles Postimehele, et kauplusteketi 12 tegevusaasta jooksul on Eestis ette tulnud vaid üksikuid juhtumeid, kui poetöötaja ja kliendi vahel tekib füüsiline konflikt. Ta rõhutas, et kõiki kaupluse töötajaid instrueeritakse enne tööle asumist, kuidas klientidega käituda.

Põdra sõnul saab Maxima aastas klientidelt umbes 7000 kabust, millest 15 protsenti on seotud teeninduskvaliteediga. Neist omakorda on valdav enamus seotud kassiiri keeleoskusega.

Maxima ei avalikusta, millises poes intsident aset leidis. Maximal on Eestis 75 kauplust, milles töötab kokku 2300 inimest.