Tallinna südalinnas varast jälitanud politseinik kukkus ja murdis käeluu

Politsei sai kell 14.15 väljakutse, et Tallinna kesklinnas asuvast poest on varastatud kaupa. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et politsei hakkas varast jälitama, kuid sai vale info tema liikumissuuna kohta.

Üks naispolitseinikest jooksis Estonia teatri ees betoonist tõkisele otsa ja kukkus libeda tõttu jääle ning murdis käeluu. Kiirabi vaatas politseiniku kohapeal üle ja toimetas ta haiglasse.

Varast politseil tabada ei õnnestunud, küll aga saadi kätte kogu kaup, mida ta oli poest varastanud.