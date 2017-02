«See detailplaneering puudutab linnahalli ja kõrvalkinnistuid, mis jäävad mere poole vaadates linnahallist paremale. Tegemist on linna maaga. Planeeringu vastuvõtmisele järgneb avalik arutelu. Planeering näeb ette nelja kvartali rajamise linna halli kõrvale. Osa kvartaleid on puhtalt ärifunktsiooniga, aga on ka kvartaleid, kuhu on lubatud kuni 50 protsenti elamispinda. Ehitusmaht on suhteliselt suur, 55 000 ruutmeetrit ja spetsialistid leidsid, et kõike seda puhtalt äripindadeks kavandada ei ole mõistlik, sest seda on liiga palju ja osaliselt võiks sinna kavandada ka elamispindu. Planeering lubab sinna vajadusel ka ühiskondlikke ruume, » rääkis tegevlinnapea Taavi Aas.

Ta lisas, et nüüd läheb detailplaneering avalikule arutelule. «Eks arutelu näitab, mida linlased planeeringu lahendusest arvavad. Peale hoonete mahu on seal ka haljasalad, teed, juurdepääsud ja rannapromenaad. Kuigi ka linnahall on planeeringualas, siis seal mingisugust mahtude muutust ette ei nähta. Ja sinna hoonete planeerimisel arvestatakse linnahalli kõrgusega, mis on selle piirkonna kõrgusmärgiks,» lausus Aas.