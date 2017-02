Hädaabinumbri 112 kättesaadavus on paranenud

112-le helistavad inimesed varasemast rohkem tegeliku kiire abivajadusega. 2016. aastal anti häirekeskusest kiirabile, päästele ja politseile rohkem väljasõidukorraldusi. 11. veebruaril on Euroopa 112 päev, mil möödub kaks aastat ühele hädaabinumbrile 112 üleminekust Eestis. Üks number ja 112-teenuse arendamine on muutnud abi kutsumise inimesele lihtsamaks ja abi saamise kiiremaks.

«Kiire abi tagamine igale kriitilisele abivajajale on meie kõige olulisem ülesanne. Eestis toimub peaaegu igas minutis sündmus, mis vajab politsei, pääste või kiirabi sekkumist. Nii ühele hädaabinumbrile 112 üleminek kui ka uued tehnoloogilised lahendused on muutnud abi saatmist oluliselt kiiremaks ja täpsemaks,» sõnas siseminister Andres Anvelt.

«Häirekeskuse tööst sõltub oluliselt inimeste elu ja vara päästmine. Kiire abi andmine on kõigi osapoolte – abivajaja, ühiskonna ja operatiivteenistuste koostöö, kus igaühel on oma roll ning abi kiirus ja kvaliteet sõltub igaühe panusest,» ütles häirekeskuse peadirektor Janek Laev.

«Kiire abi andmise ahelas on esimene häirekeskuse töölõik, mis ühe määrava tegurina mõjutab õnnetuspaigale sõitvate operatiivteenistuste tööd. Aastakokkuvõtted on näidanud, et kiirabi ja politseipatrullide kohalejõudmise aeg on paranenud. Kui kõned võetakse kiiremini vastu, abivajadus ja õnnetuse asukoht selgitatakse kiiremini ja täpsemalt välja ning abi saadetakse kiiremini välja, loob see eelduse ka abi kiiremaks kohalejõudmiseks ning inimeste elu ja vara päästmiseks,» lausus Laev.

Häirekeskusest saadeti aastas abi välja rohkem kui 450 000 hädaabijuhtumis, kus häirekeskus andis väljasõidukorralduse kiirabile ja päästele ning edastas teate abi väljasaatmiseks häirekeskuse töösaalis töötavatele politseikorrapidajatele. 2016. aasta kokkuvõttes on kiirabile ja päästele antud väljasõidukorralduste ning politseile reageerimiseks edastatud teadete hulk 2015. aastaga võrreldes suurenenud enam kui 3000 võrra. Juhtumitest, kuhu abi välja saadeti, olid 65 protsenti kiirabijuhtumid, 30 protsenti politsei- ja viis protsenti päästejuhtumid.