Järjekordsel Tallinna linnaliinibussil tuli ratas alt

Käesoleva aasta alguses, 5. jaanuari õhtul tuli linnaliinibussil ratas alt ära Lasnamäel lumisel Laagna teel. Reisijaid tol hetkel bussis ei olnud.

Enamasti juhtuvadki Tallinna busside «rattaõnnetused» talvisel ajal, kui lumi on äsja maha tulnud ja seda pole jõutud veel tänavatelt koristada. «Siis tekivad tänavatele lumemügarikud ja libedus, mistõttu bussirattad, eriti tagumised vedavad rattad, saavad rohkem raputada,» selgitas Tallinna Linnatranspordi ASi avalike suhete spetsialist Urmas Tooming. «See on üks põhjus, miks mõned detailid võivad puruneda ja ratas alt ära tulla.»

Teise põhjusena nimetas ta ootamatud tehnilised rikked. «Näiteks tulevad ratta kinnitusmutrid ebatasasel teel sõites lahti,» märkis Tooming.

Arvatavasti tehnilistel põhjustel juhtuski selline õnnetus ka teisipäeval, 31. jaanuari hilisõhtul, kui Mustamäel Vilde tee ja Ehitajate tee ristmikul tuli bussil number 27 ratas alt. Bussijuhi sõnul veeres ratas umbes paarikümne meetri kaugusele. Bussis olid ka mõned reisijad, kuid keegi neist õnneks viga ei saanud. Tehnilise probleemi tegelik põhjus on veel selgitamisel.

Rattata buss Mustamäel. Foto: «Märgatud Tallinnas» grupp

Suhtlusvõrgustiku Facebooki grupis «Märgatud Tallinnas» jagati teel seisvast bussist ka pilti. Juhtunut pealt näinud inimene märkis, et liinibussil tuli ära üks tagumistest ratastest, mis veeres vastu eemal olnud auto tagumist stanget.

Kui õnnetuse tagajärjel saab mõni teine sõiduk kannatada, siis selle katab bussidel olev kohustuslik liikluskindlustus.

Tooming märkis, et selliseid õnnetusi, kus bussil sõidu ajal ratas alt tuleb, juhtub aastas keskmiselt kolm kuni neli korda ja seda on juhtunud nii siis, kui buss on sõitnud tühjalt kui ka siis, kui peal on olnud reisijad. Inimesed ei ole aga niisugustes õnnetustes Toomingu kinnitusel viga saanud.

Kõik Tallinna Linnatranspordi ASi bussid läbivad sõltuvalt vanusest üks või kaks korda aastas põhjaliku tehnoülevaatuse. Ent bussijuhid peavad ka iga kord enne liinile minekut veenduma, et buss on sõidukorras ehk kütus paagis, tuled põlevad, rattad korralikult kinnitatud, uksed töötavad jne.

Küsimusele, kas rattad võivad alt veereda põhjustel, et buss pole sõidukorras või on ehk mehaanik oma tööd hooletult teinud, vastas Tooming: «See on välistatud, et mittetöökorras buss liinile läheb.»

Ta lisas, et kui bussijuht sõiduki üle vaatab ja selgub, et sel on midagi viga, siis liinile minna ei tohi.

Poldid korralikult kinnitamata

Seda, et bussil ratas alt tuleb, on juhtunud muidugi ka mujal Eestis ja ka reisibussidega. Näiteks kaotas mullu novembris reisijaid vedanud MK Autobuss ASi liinibuss Tallinna-Narva maanteel sõidu ajal kaks tagumist vasakpoolset topeltratast. Õnnelikult lõppenud õnnetuses keegi viga ei saanud.

MK Autobussi veokorraldaja Tair Teder ütles toona Postimehele, et bussijuhi sõnul hakkas ta umbes viis-kuus kilomeetrit varem tundma nõrka vibratsiooni. Järsku läks vibratsioon tugevamaks ja juht võttis hoo maha, et peatuda ja asja uurida. Teder lisas, et tegu on üsna kummalise juhtumiga, kuna rattaid hoiab kinni palju mutreid, mis pidid kõik korraga lahti tulema.