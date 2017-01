Kalev Kallo umbusaldamine kukkus läbi

Volikogu erakorraline istung algas kell 16 ning selle päevakorra projektis oli ainult üks punkt – umbusalduse avaldamine Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole.

Umbusalduse avaldamise poolt oli 17 ning vastu 45 inimest. Seega hääletas Kallo umbusaldamise poolt vähem volikogu liikmeid kui oli umbusalduse esitajaid, keda oli kokku 25. Kohal oli 62 volikogu liiget, erapooletuid ei olnud.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimehe Toivo Tootseni sõnul muutus hääletus usaldusavalduseks volikogu esimehele. Tootsen kutsus saadikuid koostööle, et linna juhtimine saaks toimuda töises õhkkonnas.

Umbusalduse avaldamise otsuse eelnõu koostas IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar ning sellele olid alla kirjutanud 25 linnavolinikku nii IRLi, Reformierakonna kui ka SDE fraktsioonist.

Madis Kübar rääkis enne hääletust, et kriminaalsüüdistusega volikogu esimees heidab halba varju mitte ainult Tallinnale, vaid kogu Eestile.

«Kuigi me ei ole kohtumõistjad, oleks aus ja riigimehelik, et ta astub ise ametist tagasi, pühendub ise enda kaitsmisele ja kui kõik süüdistused maha võetud, võiks ta oma ametis jätkata,» sõnas ta.

Ka Kalev Kallo oli istungil kohal ning võttis enne hääletust sõna. Ta ütles, et on jätkuvalt kindel, et pole seadusega pahuksisse läinud.

«Jah, olen läbi lugenud need kolm lehekülge süüdistuse kirjeldust, ülejäänud 103 lehekülge mind ei puuduta,» sõnas ta. «Õigust mõistab kohus, kahjuks umbusaldajad pole seda mõistnud,» lisas Kallo. «Olen kindel, et umbusalduse põhjus on mujal.»

Kallo sõnul läheb Tallinnal hästi, linn on hästi juhitud, linnakodanikud on rahul ning opositsiooni rolli selles polegi.

«On kange tahtmine näidata, et midagi jõukohast ikka tehakse, olgu see siis umbusalduse avaldamine, mis siis, et põhjused ei päde.»

Umbusaldusavalduse tekst

«Eelnõule allkirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea võimalikuks Kalev Kallo jätkamist Tallinna linnavolikogu esimehena ning avaldavad talle umbusaldust.

Linnakodanike huvides on, et Tallinna linnavolikogu juhiks inimene, kes saaks täie tähelepanu ja energiaga keskenduda volikogu juhtimisele.

Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole esitati 22. novembril 2016 kriminaalsüüdistus altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamises. Kuigi Eestis kehtiv süütuse presumptsiooni põhimõte, takistab Kalev Kallo jätkamine Tallinna linnavolikogu juhina ausat ja läbipaistvat linnajuhtimist ning kahjustab oluliselt Tallinna linna mainet. Arenenud poliitkultuuriga riigis võtab isik, kes on saanud süüdistuse suures ulatuses altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamises, poliitilise vastutuse ja astub ise tagasi. Seetõttu pöördusid saadikud volikogu esimehe poole juba 2016. aasta lõpus ja soovitasid tal võtta linnas toimuva eest ise poliitiline vastutus ning astuda riigimehelikult volikogu esimehe kohalt tagasi. Kahjuks ei ole ta seda võimalust kasutanud.

Ka riigiprokuratuur taotles Kalev Kallo kõrvaldamist Tallinna linnavolikogu esimehe ametist juba 24. septembril 2015, mil Tallinna linnapea Edgar Savisaar sai kahtlustuse korduvas altkäemaksu võtmises ning Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo sai kahtlustuse altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasa aitamises. Kuid linnavolikogu esimees on endiselt ametis.

Lisaks sellele, et Kalev Kallo on saanud ise kriminaalsüüdistuse, ei ole ta täitnud oma kohuseid linnavolikogu juhina ning Tallinna linnal puudub pärast Harju maakohtu otsusega Edgar Savisaare ametist kõrvaldamist endiselt täievoliline ja teovõimeline linnapea.

Oleme pikalt oodanud Kalev Kallolt ühemõttelisi hukkamõistvaid hinnanguid korruptsiooniilmingute kohta linnajuhtimisel, kuid volikogu esimees on käitunud pigem vastupidiselt. Seda väidet ilmestab hiljutine Kesklinna vanema Alar Nääme linnavara omastamise juhtum.

Antud olukorras on ainuvõimalik, et linnavolikogu vabastab usalduse kaotanud Kalev Kallo ametist ning valib uue esimehe.»

Umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud Ivi Eenmaa, Rene Ilves, Jaak Juske, Toivo Jürgenson, Siim Kabrits, Tarmo Kruusimäe, Kaido Kukk, Elle Kull, Madis Kübar, Ants Leemets, Anto Liivat, Lauri Läänemets, Hanno Matto, Kaupo Nõlvak, Õnne Pillak, Priidu Pärna, Mati Raidma, Reet Roos, Paul-Eerik Rummo, Maris Sild, Külli Urb, Jaak Uudmäe, Kairi Uustulnd, Kalev Vapper ja Andres Öpik.