Tallinna korterist leiti suur kogus amfetamiini

Eelmisel nädalal otsisid kriminaalpolitseinikud 1988. aastal sündinud mehe korteri läbi ja viimane andis politseinikele vabatahtlikult narkootilise aine üle.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Margo Kivila märkis, et sellest kogusest oleks saanud vähemalt 3000 doosi.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask lisas, et tegu on tavatult suure kogusega, mille tänavamüügi hind jääb vahemikku 22 500 – 30 000 eurot.

«Petlik on arvata, et narkootikumide levitamine ja tarbimine on mõne subkultuuri sisemine teema ega puuduta laiemat ühiskonda,» tõdes prokurör.

«Iga narkootiliste aine vahendaja ja müüja tabamine vähendab meie ümber olevate inimeste ohtu sattuda narkosõltuvuse nõiaringi ja võtab kurjategijatelt võimaluse kriminaalse tulu teenimiseks ning selle suunamiseks uute kuritegude toimepanemisse,» lisas ta.