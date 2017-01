Allan Alaküla lahkus Tallinna TV nõukogust

Allan Alaküla esitas 23. jaanuaril avalduse tema tagasikutsumiseks sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikme kohalt. Alaküla ütles Postimehele, et otsus lahkumiseks oli täielikult tema enda initsiatiiv.

TTVst otsustas ta enda sõnul lahkuda kahel põhjusel. «Ma arvan, et pärast Toomas Leppa tuleb asutust uuendada, ka nõukogu tasemel. Seega arvan ma, et on parem, kui seda teeb uus inimene,» ütles Alaküla.

Teine põhjus puudutab erimeelsusi uue juhatuse liikme konkursi korraldamisel. «Linnavalitsus soovis uue juhatuse liikme avalikku konkursi kohe läbi viia. Mina ei pidanud seda heaks plaaniks ja ma arvan, et seda võiks teha nõukogu uus esimees,» rääkis Alaküla.

Tallinna linn on sihtasutuse Tallinna Televisioon ainuasutaja. Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuuluvad Leonid Mihhailov, Andres Kollist, Kaja Laanmäe, Toivo Tootsen ja Aini Härm ning linnavalitsuse otsuse kohaselt homsest ka Kalle Klandorf.

Linna esindajaks sihtasutuse nõukogusse võib määrata linnavolikogu liikme, linnavalitsuse liikme, linnaametniku või asjatundja, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.