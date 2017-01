TLT paneb kaks kasutatud trammi oksjonile

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimehe Enno Tamme kinnitusel on müüki minevatel trammidel veel piisavalt ressurssi, et nendega rööbastee olemasolul koduhoovis või talukinnistul lusti sõita. «Tartu trammi käikupanekuks veterantrammid vaevalt sobivad, ent nupukas tehnikahuviline leiab neile kindlasti meelepärase rakenduse,» on Tamm kindel.

TLT trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vääni sõnul on trammide omandamise vastu varem elavat huvi tuntud. «Nüüd on kõigil, kes meilt trammiostu kohta uurinud, võimalus oma unistus netioksjonil osaledes teoks teha,» leiab Vään.

Müüdav liigendtramm number 115 on 19 meetrit pikk, 2,2 meetrit lai, 3,1 meetri kõrgune ning kaalub 19 800 kilo. Elektrimootorite koguvõimsus on sõidukil 160 kW. Tramm on komplektne ning seda kasutati sõitjate veoks viimati 2016.aasta jaanuaris. Trammil puudub kehtiv tehniline ülevaatus. Alghind on 4500 eurot.

Teine liigendtramm numbriga 117 on samade mõõtmetega, ent sellel trammil puuduvad alusvankrid. Elektrimootorite koguvõimsus on 160 kW. Sõitjate veoks kasutati trammi viimati 2016.aasta jaanuaris. Kehtiv tehniline ülevaatus puudub. Alghind on 2500 eurot.

TLT soovitab enne pakkumise tegemist trammidega tutvuda.

Sõiduki pealelaadimise ja äraveo korraldab ostja. Müüja ei võta endale kohustusi trammi müügijärgse hoolduse, remondi ja kasutamise osas.

«Kui ostja trammi täiesti korda teeb, siis on sellega põhimõtteliselt võimalik Tallinnas sõita, aga see pole kuigi odav lõbu,» kinnitas TLT pressiesindaja Urmas Tooming. «Esiteks peab tramm läbima tehnilise ülevaatuse, et ta saaks liikluses osaleda. Tuleb arvestada Tallinna trammiliikluse liiklusgraafikutega, seega tuleb kasutada TLT dispetšerteenistuse teenust. Trammi tuleb sel juhul ka kuskil hoida ehk garažeerida,» loetles Tooming.