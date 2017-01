Varastatud auto roolist tabatud mees põgenes metsa

Eile kella 17 paiku märkas politseipatrull Sauel sõiduautot Audi, millele anti peatumismärguanne. Sõidukijuht eiras märguannet, jätkas sõitu mööda Tallinna-Pärnu-Ikla maanteed ning Kanama viadukti juures peatas lõpuks auto.

Roolis olnud mees esitas patrullile auto tehnilise passi. Kui aga korrakaitsja palus juhil esitada ka isikut tõendava dokumendi, mees seda ei teinu ja vajutas hoopis gaasi, sõitis paarsada meetrit edasi ning peatus uuesti.

«Sõidukist jooksis välja mees, kes põgenes metsa suunas. Täiendavate politseipatrullide abiga piirati ala sisse ja mees tabati maanteel sõiduki peale hääletamas. Tegemist on 33-aastase mehega,» kirjeldas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik.

Sõidukit juhtinud mehel puudus juhtimisõigus ning lisaks temale olid autos veel kaks naist ja kaks meest. Kõik sõidukis viibijad viidi menetlustoimingute läbiviimiseks jaoskonda.

Praeguseks on selge, et Audi oli samal hommikul varastatud Tapa linnast. Esialgsetel andmetel on alust arvata, et auto mootor töötas, kuid autojuht ise oli eemale läinud.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila tuletab meelde, et sõiduk tuleb kindlasti alati lukustada. «Kuigi külmade ilmade tõttu tahavad mõned juhid jätta sõiduki mootori käima, peaks auto siiski alati sulgema, et vältida sõiduki ärandamist,» märkis ta.

«Hetkel on kõik sündmuse asjaolud alles väljaselgitamisel. Küll on selge aga see, et juhtimisõiguseta isiku poolt auto juhtimine on raske rikkumine, millesse politsei suhtub täie tõsidusega. Ebaõiged valikud liikluses oleksid võinud kaasa tuua traagilise liiklusõnnetuse, milles oleksid võinud viga saada mitte ainult sõidukit juhtinud mees, vaid ka kaasreisijad ning teised liiklejad,» ütles Pärila.