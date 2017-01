Tallinnas avatakse heategevusliku eesmärgiga jääskulptuur

Üle pooleteise tonni kaaluva jääskulptuuri autor ja teostaja on skulptor Tiiu Kirsipuu, kelle jaoks on see tänavuse talve ainukene selline teos.

«Kuju valmimisprotsess on aeganõudev ning võtab neli päeva,» kommenteeris Kirsipuu. «Võtsin väljakutse hea meelega vastu. Pealegi minu andmetel sel talvel Tallinnas rohkem nii suuri jääskulptuure ei valmi. Kutsume rõõmuga kõiki meie kukke vaatama.»

Kristiine ostukeskus annab sotsiaalmeedia igale soovijale võimaluse Tallinna loomaaia jaoks heategu teha. Selleks tuleb vaid jääst kuke pilti jagada ning heategu on tehtud: mida rohkem kukk levib, seda suurem on Kristiine ostukeskuse annetus Tallinna loomaaiale.

«Kasutame selle heategevusliku annetuse loomade heaolu parandamiseks, muretsedes süüa ja aedikutesse mitmesuguseid loomadele tegevust pakkuvaid esemeid,» sõnas Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Avamisüritusel võtavad sõna Tiiu Kirsipuu, Tallinna loomaaia metoodik Darja Zubareva ning Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrontsev. Lisaks astub tuletantsutrupp üles eksootilise draakonitantsuga.