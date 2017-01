Nõmme sai taas kaks helkuripuud

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on helkuripuude rajamine saanud Nõmmel traditsiooniks. «Eelmisel aastal novembris püstitati Nõmmel lausa kolm helkuripuud, millelt said endale omaniku 700 helkurit. Helkurid kadusid sama kiirelt, kui need sinna üles riputati,» rääkis linnaosavanem.

«Sel korral varustasid meid helkuritega mitmed ettevõtted ja asutused, panustades jalakäijate liiklusturvalisuse tõstmisesse, et Nõmme elanikel oleks võimalik pimedal ajal ohutult liigelda ning autojuhtidele paremini nähtav olla. Kindlasti pole see pelk sõnakõlks, et helkur võib päästa elu,» lisas Jürgenson.

Sel korral kinkisid Nõmme helkuripuude jaoks helkureid Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskond, Sadolini Värvikeskus, Espak, Tallinna Loomaaed, Comarket ja Bauhof.