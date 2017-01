Tallinna noored saavad sporditegevuseks üle viie miljoni euro

Linn toetab sporditegevust 5,64 miljoni euroga, mis on ligi miljon eurot rohkem kui mullu.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on sporditegevuse toetuse määra tõus vajalik, et tagada pealinna noortele kvaliteetne sporditeenus, teatas Tallinna linnavalitsus. «Paraku senine baassumma ehk 165 eurot ühe harrastaja kohta ei suuda enam seda eesmärki täita. Viimasel ajal on kulud, näiteks võistluspaiga rent, inventar, treenerite tööjõukulud märkimisväärselt tõusnud,» selgitas Kõlvart.

Eesmärk on tagada kvaliteet, mis oleks kättesaadav võimalikult paljudele noortele. Sporditegevuse baassummat tõstetakse seniselt 165 eurolt 200 eurole.

Sellele lisandub kvaliteetse spordiklubi puhul veel täiendav toetus 45 eurot harrastaja kohta. Linn eraldab sporditegevuse toetust kokku 20 858 harrastajale ning 490 treenerile, 148 spordiklubis.

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja -koolidele, 7–19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning vähemalt 40-protsendise püsiva töövõimetusega inimeste sporditegevuse korraldamiseks.