Mart Ummelas lahkub Tallinna TVst

Tallinna TV juhatuse liige Toomas Raag ei välistanud võimalust, et Ummelas tulevikus kas saatekülalise või vabakutselise kaastöölisena telekanali ekraanile ilmub, kuid tema palgatöö linna telekanalis saab Raagi sõnul peatselt otsa. «Eelmisel nädalal me otsustasime, et ta lahkub veebruaris poolte kokkuleppel ametist. Niikaua ta teeb oma tööd edasi,» lausus Raag.

Ummelas kritiseeris oma nädalakommentaaris põhjalikult Reformierakonna mõjukat liiget Rain Rosimannust, kelle äride kohta oli Äripäev avaldanud kriitilise artikli.

Küsimusele, et kas see on kohane, et kuriteos kahtlustatav isik kritiseerib inimesi, keda uurimisorganid hetkel milleski ei kahtlusta, vastas Raag: «Esiteks kehtib ka Mart Ummelase suhtes süütuse presumptsioon. Teiseks, nädalakommentaari puhul oli tegemist Ummelase arvamuslooga ja Tallinna TV ei kavatse kellegi arvamuslugusid tsenseerida.»

Ajaleht Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Reformierakonna peaideoloogiks tituleeritud Rosimannus vormistas hiljuti Singapuri ettevõtte kaudu ametlikuks enda osaluse Põhja-Tallinnas sügisel avatud Arsenali keskuses, mille kinnistu müüdi omal ajal IRLi ja Reformierakonna valitsuskoalitsiooni poliitikute otsuste tulemusel tähelepanuväärselt lühikese tähtajaga konkursil.

«Kogu arendus pidi toimuma täies elujõus Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja meil puudus täielik kindlus, et minu erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu arenduse ja teiste projekti investorite huve kahjustada. Tänaseks on keskus avatud ja kuuldavasti Keskerakond ka uus, aus ja erapooletu, seetõttu sai optsioon realiseeritud,» selgitas Rosimannus Postimehele, miks tal varem polnud ettevõttes osalust, vaid optsioon osaluse omandamiseks.

Ummelas leidis, et tema nädalakommentaariga on kõik korras. «Juhin teie tähelepanu sellele, et ma pole Rain Rosimannust süüdistanud mingis kuriteos, vaid vahendanud seda, mida Äripäev kirjutas ja mida ka Tallinna TV uudised laialdaselt kajastasid. Mis puutub üldisemalt Reformierakonna varasematesse pattudesse, siis pole tõepoolest ühtki kriminaalasja nende juhtpoliitikute suhtes algatatud, küll aga algatati Keskerakonna ja Tallinna poliitikute suhtes,» ütles Ummelas Postimehele.

«Mis puutub minule esitatud kahtlustusse, siis pole seni ilmnenud mingeid uusi asjaolusid, mis viitaksid sellele, et ma olen kaasa aidanud Tallinna TV vara omastamisele, nagu pole ka omastamist ennast tõendatud. Lisaks sellele juhin tähelepanu, et mulle esitatud kahtlustus ei puuduta kuidagi mu praegust töölepingut, seega minu lahkumine Tallinna TVst pole seotud mu kehtiva töölepinguga. See oli minu hea tahte avaldus vastastikusel kokkuleppel lahkuda põhitöölt Tallinna TVs, mis kuidagi ei tähenda, nagu ma poleks valmis ka edaspidi selle tegevuses kaasa lööma,» lausus Ummelas.