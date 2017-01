Mida teha Patareiga? Näiteid mujalt maailmast

Esimesed kindlusehitised Kalaranna fordi alal pärinevad 18. sajandi algusest Rootsi aja lõpust. See on ainuke Eesti alal uuspreisi stiilis teostatud fort. Maailma militaarpärandi seisukohast väärib see tähelepanu arhitektuurse projekti, funktsiooni ja teostuse tõttu. Fordis tegutses aastatel 1920–2005 vangla, rahvapärase nimetusega Patarei.

Muinsuskaitse ekspertorganisatsioon ICOMOS Eesti toetab igati Kalaranna fordi jaoks parima lahenduse leidmise protsessi. Oleme seisukohal, et tänapäevaste kasutusvõimaluste otsimisel on oluline arvesse võtta nii Kalaranna fordi kindlusarhitektuuri ja sõjalise ehituspärandi, kui ka Patarei vangla ja okupatsioonide ajaloo tähendusi ja väärtuseid ning terviklikku ajaloo- ja kultuuriväärtusliku keskkonda. ICOMOSi hinnangul ohustab kompleksi säilimist ennekõike tegevusetus, sest kompleks laguneb. Samuti puudub kindlustunne, kas ja milliste tingimustega kohustatakse uut omanikku mälestist korrastama. Teatavasti võimaldab detailplaneering kinnistul ka märksa tulusamat uusarendust.

Uurisime kuidas on sarnaseid juhtumeid/olukordi lahendatud mujal maailmas. Samuti tutvustasime 12.–13. oktoobril 2016 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel muinsuskaitse seadusele pühendatud konverentsil kolleegidele Kalaranna fordi probleeme ja palusime esitada näiteid analoogsetest objektidest. Saime üleskutsele mitu huvipakkuvat vastust ja edastame need Teile, lootuses, et rahvusvaheline kogemus aitab vältida karisid ja leida parimad võimalikud lahendused fordi tuleviku kavandamisel.

INTERREG IVC projekti «Atelier European Fortresses – Powering Local Sustainable Development» raames kaardistati objekte Euroopa sõjalise arhitektuuripärandi tänapäevasest kasutusest. Selle projekti kokkuvõtte leiate siit.

Suomenlinna kindlus/linnaosa

Helsingi, Soome

Suomenlinna. / Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto/Suomen Ilmakuva OY

Helsingi kesklinna läheduses olev kaheksast saarest koosnev endine sõjaväekompleks anti 1973. aastal üle tsiviilvõimudele. 1991. aastal kanti Suomenlinna UNESCO maailmapärandi nimistusse. Kompleks on jäetud valdavalt riigi omandisse (saarel on kümmekond erakinnistut), saarte pärandit haldab sihtasutus.

Suomenlinna on Helsingi linnaosa, kus on lasteaed, algkool, raamatukogu, kauplused, kohvikud, muuseumid ja galeriid. Riigiasutustest on saarel mereväe kõrgkool koos kasarmualaga, piirivalve, päästekomando ja avavangla. Linnaosa viiele saarele on korraldatud linnatranspordiühendus.

Suomenlinna on üks Helsingi suurimatest turismimagnetitest. Probleemidena tuuakse välja surve uute ehitiste püstitamiseks ning liigturismiga kaasnevad hädad – näiteks inimtekkelise erosiooni tõttu tuli piirata muldkindlusvallidele pääs.

Katajanokka vangla/hotell

Helsingi, Soome

Hotell Katajanokka. / www.hotelkatajanokka.fi/en/news/

Katajanokka on Kalaranna fordi kaasaegne, kuid ehitatud kohe vanglaks. Hiljem on algkehandile lisatud mitu suurt juurdeehitist. Vangla suleti 2002. aastal, ehk umbes samal ajal kui Tallinna Keskvangla Kalaranna fordis. 2007. aastal avati kompleksis neljatärnihotell. 2017. aastaks on kavandatud hoonete osaline rekonstrueerimine.

Hästiteostatud restaureerimise/rekonstrueerimise näide, kus hotellitarbijale on kompleksi minevikku hästi selgitatud.

Bomarsundi kindlus

Sundi vald, Ahvenamaa

Bomarsundi kindlus. / www.bomarsund.ax/en

Tallinna Kalaranna fordi sõsarkindlustis, kuid Bomarsundi kindlusehitiste kompleks koos linnakutega on mõõtmetelt oluliselt suurem kui fort Tallinnas. Kindlus õhiti 1854. aastal ja on sellest ajast varemetes. Seda on ka korduvalt rüüstatud. 1999. aastal moodustati seal muinsuskaitseala.

Väikesele vallale ja tervele Ahvenamaa maakonnale on tegu ilmselgelt keerulise olukorra ja suure väljakutsega. Ometi on see näide, kuidas ka vähese rahaga on võimalik teha elementaarseid hooldustöid ja muuta koht külastajatele kutsuvaks. Põhiliselt on ehitised lihtsalt puhastatud taimestikust ja mõningaid osi ehituslikult rekonstrueeritud/konserveeritud. Tegutseb väike muuseum.