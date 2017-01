Tänavu põletatakse tuleskulptuure neljas Tallinna linnaosas

Laupäeval kell 11 kogunevad Vabaduse platsile veokid, mille koormaks on linnast kokku kogutud vanad jõulukuused. Läbi linna kulgev kuuskede paraad sümboliseerib keskaegset Mustpeade kuuse jõulukuuse riitust.

«Pika traditsiooniga kuuskede põletamine on aktuaalne ka tänapäeval. Nii ei jää kuused hoovinurka laokile, vaid pakuvad eredalt põledes veel viimast vaatemängu,» sõnas Tallinna valgusfestivali peakorraldaja Indrek Leht.

Üle linna kogutud vanad jõulupuud jõuavad paraadi järel Lasnamäele Paeväljale (Narva mnt 150/90), kus pühapäeval 22. jaanuaril kell 18 süttivad tuleskulptuurid ja kuuselõke. Tulekunstnikud Henry Timusk ja Margus Kontus loovad vanadest jõulukuuskedest, puidust ja põhust lummava tuleskulptuuride ansambli, mille teemaks on Tallinna ehitamise lugu. Peeter Jõgioja astub üles trummi- ja tule-show'ga. Üritus on kõigile huvilistele tasuta. Toimumispaika saab kesklinnast bussidega nr 29, 60, 63 ja 65 (peatus Paevälja). Parkimisvõimalused Paeväljal on piiratud, seepärast soovitab Lasnamäe linnaosa valitsus kasutada ühistransporti.

Pirita linnaosas põletatakse kuused Pirita kloostri varemetes esmaspäeval 23. jaanuaril kell 18.

Kristiine linnaosas kestab kuuskede põletamine kolmapäeval, 25. jaanuaril kella 17–20 Seebi tänava 24a avaral rohealal, Tondi kasarmute taga. Lõkke süütavad kell 18 tule-show artistid. Kohal on Päästeameti tuletõrjeauto, mida on kõigil huvilistel võimalik uudistada. Lapsed saavad ponidega tasuta sõita. Soovijatele on soe tee. Lõkkeplatsile saavad kõik soovijad kuuski tuua kuni 23. jaanuarini. Kuuskede ladustamise ala on ohutuslindiga ümbritsetud, kuused palutakse paigutada lindiga tähistatud ala sisse.

Põhja-Tallinnas süüdatakse kuused punase tulekuke aasta alguse tähistamiseks laupäeval, 28. jaanuaril kell 18 Kalaranna 1 kinnistul. Kuuskedest tuleskulptuurid valmivad ürituse eel workshop'i käigus. Üritusel esineb tuletantsu trupp. Osalejaid hoiavad soojas kuuskedest lõke ning väiksemad lõkked eraldi lõkkealustel.