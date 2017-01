Muinsuskaitse laitis maha idee ehitada rahvusooperi uus hoone linnahalli taha

«Idee jõudis päris kaugele, aga see ei leidnud muinsuskaitse poolt heakskiitu. Kuna ooperimaja on oma mahult suhteliselt suur, siis ta oleks hakanud varjutama linnahalli,» ütles Mäe kolmapäeval BNS-ile. Tema sõnul esitas muinsuskaitseamet oma vastuväited juba oktoobris.

Mäe avalikustas eelmise aasta septembris idee ehitada rahvusooperi uus hoone linnahalli lähedusse ning arutas mõtet ka Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa ja linnaplaneerijatega ning kultuuriministri Indrek Saarega.

Aas ütles juba septembris, uus ooperimaja võiks tulla küll linnahalli piirkonda, kuid selle planeerimisel tuleks arvestada rangete muinsuskaitsereeglitega.

Kui vana ooperimaja pindala on 26 000 ruutmeetrit, siis uus peaks olema vähemalt 40 000. Hoone maksumuseks on arvutatud kuni 150 miljonit eurot. Mäel oli visioon puidust ooperimajast, mis paikneks suures osas vee peal. Lisaks oma põhifunktsioonile pidanuks hoone olema atraktiivne, et kohale meelitada ooperituriste, vahendas rahvusringhääling septembris Mäe plaane.

Rahvusooperi juhi kinnitusel ei ole ta siiski loobunud mõttest uus ooperimaja ehitada, kuid kuhu selle võiks püstitada, pole praegu veel selge.