Fotod: kesklinn upub äravisatud kuuskedesse ja pakenditesse

Sealsamas on ka äravisatud jõulukuuskede kogumiseks mõeldud konteiner, millel on kuuskedest kuhi peal. Konteineri kõrvale on kuuskedest moodustumas hunnik, mis täidaks varsti juba teisegi konteineri.

«Jah, kahjuks on meie hulgas neid, kes on aidanud piltidel oleva olukorra kujunemisele omaltpoolt kaasa, ladestades prügi mitte ettenähtud viisil. Eelmisel nädalal oli seal kõik korras ja puhas,» ütles Tallinna Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner.

Ta lisas, et koristustööd on tellitud kolmapäeva hommikuks. «Hoolimata korduvatest teavitustest kiputakse ikka ladestama kuuskede kogumiskonteineritesse, nende kõrvale ning ka pakendikonteinerite kõrvale muud prügi, mis risustab linnaruumi. Tegemist on kahetsusväärselt hoolimatu käitumisega ning kultuuritusega,» lausus Palsner.

Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt ütles Postimehele, et koristamata kuuskede eest hakatakse trahvima pärast 25. jaanuari , sest selleks ajaks peaks korjeaktsioon läbi ning kõik kuused põletatud olema.