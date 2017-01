Viimsi sai uue vallavanema

Abivallavanematena kinnitas volikogu ametisse Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemanni, Margus Talsi ning valitsuse liikmena rahandusameti juhi Randar Lohu, teatas Viimsi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Liia Ringo.

Valla senine juht Alvar Ild esitas möödunud nädalal isiklikele põhjustele viidates avalduse ametist omal soovil tagasi astuda. «Valla valitsemises ja vallavalitsuse juhtimises on saavutatud vajalik töörahu laiapõhjalise koalitsioonina ning on loodud poliitilised ja majanduslikud eeldused, et planeerida valla arengut ja investeerimistulevikku märksa pikema aja peale, kui seda on valimistevaheline periood,» ütles Ild.

Ta märkis, et käesoleva aasta alguse seisuga oli Viimsi valla võlakoormus kõigi aegade madalaim ehk 56 protsenti, 2017. aastasse on vald planeerinud investeeringuid 11 miljoni euro ulatuses ning korrastatud on ka valla tütarettevõtete majandustegevuse juhtimine.

«Kõik need eesmärgid olin endale täitmiseks võtnud, kui nõustusin asuma vallavanema kohuseid täitma. Ja nüüd, kus pean ameti isiklikel põhjustel maha panema, võin seda rahuliku südamega teha, teades, et 2017. aastaks kavandatu saab tehtud,» sõnas Ild.

Rein Loik töötas kuni 2016. aasta märtsini AS-i Tallinna Lennujaam juhina. Praegu on ta peamiselt tegev juhtimiskonsultandi ja mentorina. «Ettepanek asuda Viimsi vallavanema ametikohale tuli ootamatult, kuid otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti üks kiiremini arenev vald atraktiivse elukeskkonnaga. Ettepanekut vastu võttes soovin omalt poolt kaasa aidata, et positiivsed arengud ja uued arendusprojektid, mida valla senine juhtkond on algatanud vallaelanike heaolu parandamiseks, saaksid ellu viidud. Erakondlikku kuuluvust mul ei ole ning ma ei ole plaaninud end ühegi erakonnaga ka siduda. Usun, et suudan tagada, et valla majanduslik ja administratiivne juhtimine nelja erakonna koostöös püsib stabiilne ning on tulemuslik,» ütles Loik.