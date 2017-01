Ülemistelt leitud miini tõttu evakueeriti seitsmest kontorihoonest inimesed

«Keevise tänav on tee-ehituse tõttu nagunii liikluseks suletud. Poolenisti on suletud ka Valukoja tänav. Seitsmest ümberkaudsest äri- ja kontorihoonetest on inimestel palutud lahkuda,» ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Annika Koppel.

Ta lisas, et miin avastati trammitee ehitusega seotud kaevetööde käigus. «Seal on kaevatud kraav ja tankitõrjemiin on selle kraavi põhjas. Ohualaks on määratud 200 meetrit. Ja selle 200 meetri sisse jäävatest hoonetest palutakse inimestel lahkuda. Üks neist hoonetest on näiteks maksu- ja tolliameti oma,» lausus Koppel.

Ta selgitas, et kuna miin on kraavi põhjas kinni, siis päästjad sulatavad miini sealt veega välja ning demineerijad viivad selle linnast välja. Kohapeal ei hakata seda kahjutuks tegema. Kogu protsess võtab Koppeli sõnul omajagu aega ning seetõttu on sealkandis ilmselt õhtuni liikumispiirangud.