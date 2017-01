Kolga lahes asuval Rammu saarel murdus vana tuletorn

Veeteede amet muudab nüüd navigatsiooniteavet, sest Rammu torn oli tavalise maamärgina - nagu korstnad või kõrgemad ehitised - seni ka navigatsioonikaartidele kantud ja nüüd tuleb see nendelt eemaldada, ütles teisipäeval ameti pressiesindaja Priit Põiklik. Ta lisas, et see vana tuletorn ei ole enam ammu navigatsioonimärgina kasutuses.

Põikliku sõnul sai veeteede amet Rammu saare murdunud tornist teada esmaspäeval politsei- ja piirivalveametist. «Fotodelt on näha, et torn on väga roostes, ilmselt ei pidanud ta viimastele tormituultele lihtsalt vastu,» sõnas Põiklik.

Pressiesindaja märkis, et Rammu torni kinnistu ei ole veeteede ameti hallata ja seetõttu ei oska ta öelda, mis murdunud tornist edasi saab.

Kinnistusraamatu järgi kuulub torni all olev 426 ruutmeetrine Torni kinnistu eraomandisse ja on ärimaa. Äriregistri andmetel kuulub kinnistu MTÜ-le Loo mõis, mille juhatuse liikmed on Tõnis Praks ja Irmeli Praks.