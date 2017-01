Viimsi volikogu valib uue vallavanema

Viimsi vallavanem Alvar Ild esitas möödunud nädalal isiklikele põhjustele viidates avalduse omal soovil ametist tagasi astumiseks, teatas vallavalitsus BNSile.

Vallavanema tagasiastumisega lõpevad ka vallavalitsuse liikmete Margus Kruusmäe, Jan Trei, Oliver Liidemanni, Margus Talsi ja Randar Lohu volitused. Valitsus nimetatakse ametisse volikogul tänasel istungil.

«Valla valitsemises ja vallavalitsuse juhtimises on saavutatud vajalik töörahu laiapõhjalise koalitsioonina ning on loodud poliitilised ja majanduslikud eeldused, et planeerida valla arengut ja investeerimistulevikku märksa pikema aja peale, kui seda on valimistevaheline periood,» ütles Ild.

Ta märkis, et käesoleva aastaalguse seisuga oli Viimsi valla võlakoormus kõigi aegade madalaim ehk 56 protsenti, 2017. aastasse on vald planeerinud investeeringuid 11 miljoni euro ulatuses ning korrastatud on ka valla tütarettevõtete majandustegevuse juhtimine.

«Kõik need eesmärgid olin endale täitmiseks võtnud, kui nõustusin asuma vallavanema kohuseid täitma. Ja nüüd, kus pean ameti isiklikel põhjustel maha panema, võin seda rahuliku südamega teha, teades, et 2017. aastaks kavandatu saab tehtud,» sõnas Ild.