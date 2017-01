Lasnamäele kavandatakse uusi äri- ja eluhooneid

Narva mnt 150, 150a, 150b ja Alvari tn 1, 1a, 3, 5 kinnistute ning lähiala detailplaneering hõlmab 5,53 hektari suuruse maa-ala, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Planeeritav maa-ala asub Paevälja asumis, Narva maanteest lõuna pool Vana-Kuuli ja Alvari tänava vahelisel alal.

Planeeringuala paikneb perspektiivselt väljakujuneval polüfunktsionaalsel alal. Narva maantee, mis perspektiivselt ühendatakse kavandatud Rahu teega, kujuneb Lasnamäe elurajooni senisest veelgi tihedamaks kesklinnaga ühendavaks liiklusmagistraaliks. Planeeritavast alast põhja, ida ja kagu suunas asuvad seni hoonestamata alad.

Planeeritava ala olemasoleva hoonestuse asetus on planeeringuliselt juhuslik, hooned on ehitatud kunagise lennuvälja spetsiifilisi nõudeid arvestades. Juurdepääs kruntidele on Narva maanteelt.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on ala juhtotstarbeks määratud Narva mnt ääres ettevõtlusala, korterelamuala kõrvalotstarbega ning sisekvartali suunas korterelamute ala, ettevõtlusala kõrvalotstarbega. Algatatav detailplaneering on Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga kooskõlas.