Nõukogu toetas Taavi Puki nimetamist Kesklinna vanemaks

Nõukogu toetas ühehäälselt Puki esitamist Kesklinna vanemaks, Puki kandidatuuri peavad heaks kiitma ka Kesklinna halduskogu ning Tallinna linnavalitsus.

«Loomulikult on tegemist suure väljakutsega ning olen erakonnale selle usalduse eest väga tänulik,» ütles Pukk. «Kesklinna linnaosa on Tallinna visiitkaardiks ning kõik siin toimuv on avalikkuse erilise tähelepanu all, esmajoones see, mis puudutab heakorda ning turvalisust. Ees ootab tõsine töö, mis nõuab täit pühendumust.»

Pukk lisas, et Kesklinna halduskogu koguneb tema kandidatuuri arutama kas sel nädalal või järgmise nädala alguses.

Eelmisel nädalal vabastas Tallinna linnavalitsus Kesklinna vanema ametist Alar Nääme tema enda soovil, kuni uue linnaosa vanema ametisse nimetamiseni määras linnavalitsus Kesklinna vanema ülesannete täitjaks linnaosa vanema asetäitja Jüri Lumpi.

Tallinna Kesklinna keskerakondlasest vanem Alar Nääme jäi lõplikult süüdi linna raha omastamises, sest riigikohus ei võtnud tema kassatsioonkaebust menetlusse.