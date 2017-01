Kodulinna majas kavandatakse Patarei päästmist

Patarei merekindlus Tallinna lahe kaldal on Eesti suurim ja võimsaim klassitsistlik kaitserajatis, mis on tänaseni suhteliselt terviklikult säilinud. 2016. aastal arvati Patarei Euroopa seitsme enim ohus oleva mälestise hulka. Kunagine merekindlus ja hilisem vangla on kujunenud Eesti rahvusliku vabadusvõitluse sümboliks, siin on kinni peetud süütuid inimesi ja poliitvange nii natsirežiimi kui ka kommunistide valitsemise ajal.

«Riigi Kinnisvara AS-i plaan Patarei osadeks jagada ning täielikult erakätesse müüa ei ole lahendus, sest see ei taga Patarei säilimist. Soovime peatada praegust läbi mõtlemata müügiprotsessi ning arutada Patarei tuleviku ja selle avalikku kasutusse jätmise üle,» kirjutavad korraldajad.

Kõik huvilised on teretulnud esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 17 Kodulinna Majja aadressil Gümnaasiumi 3. Näidatakse ka dokumentaalfilmi «Patarei ärkab ellu».