Fotod ja video: noored toimetasid vanuritele koju pesupulbrit, mett ja seepi

Pilootprojektina valminud ettevõtmise raames kogunes täna sadakond Põhja-Tallinna vabatahtlikku noort, et panna kokku kinkepakid üksinda elavatele vanuritele ja need neile ka koju kätte toimetada.



«Sesmõttes, et meil on ka omad vanaemad ja vanaisad ning me teame, et ka neil on praegu raske elada. Me hea meelega rõõmustame teisi inimesi,» nentis Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tudeeriv Jekaterina.



Pakke läksid noored jagama kahekaupa. Üldjuhul olid pakisaajad külaliste saabudes heas meeleolus ning võtsid kingi rõõmuga vastu ja need, kes parasjagu kodus ei olnud saavad oma abipaki hiljem kätte.

«Neile kõigile meeldib kingitusi vastu võtta. Nad naeratasid, olid avatud ja lahked. Ja see soojendab nii nende südameid kui ka meie südameid,» ütles neiu.



Kui varasemalt on samalaadsete aktsioonide käigus kingitud vanuritele kommi ja muud magusat kraami, siis seekord leidsid korraldajad, et magusast praktilisem kingitus oleks hoopis seep, pesupulber või ka näiteks kätekreem. Koostöös päästeametiga pakutakse igale vanurile ka võimalust lasta tasuta oma suitsuandureid kontrollida ja anduri puudumise korral see paigaldada.



«Kommipakid olid toredad, kuid loodetavasti aitavad kodutarbeid sisaldavad abipakid pisut raha kokku hoida, et see seejärel oma soovide kohaselt kulutada - kontserdi- , teatripiletile või millelegi muule vajalikule ja meeldivale,» märkis Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Enne paki sisu koostamist konsulteeriti ka eakate inimeste endiga ning spetsialistidega.



Linnaosavalitsuse üleskutsele teatada üksi elavatest pensionäridest, kes võivad vajada toetamist ja tähelepanu tuli suur hulk e-kirju ja telefonikõnesid. Kokku toimetavad vabatahtlikud koolinoored üksikutele pensionäridele üle 800 abipaki, ettevõtmine läheb linnaosale maksma kuni 8500 eurot.